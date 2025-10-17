Torino-Napoli Politano insidia per l’undici | Gilmour dal 1’ Marianucci avanti su Beukema

Forzazzurri.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia di Torino-Napoli, La Gazzetta dello Sport ha tracciato le possibili scelte . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Politano ha ancora fastidio al gluteo, Conte non lo rischierà contro il Torino - Politano ha recuperato, ma Conte non lo schiererà contro il Torino in vista delle sfide contro il Psv e l'Inter ... Segnala ilnapolista.it

torino napoli politano insidiaTorino-Napoli, ultime di formazione Sky: Politano ha ancora fastidio al gluteo, pronto Neres - Sette partite in appena 22 giorni: per il Napoli di Antonio Conte ha inizio un vero e proprio tour de force. Scrive tuttonapoli.net

torino napoli politano insidiaVerso Torino-Napoli: c'è la notizia su Buongiorno e Politano - Conte alle prese con rientri, assenze e una formazione da costruire. Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Torino Napoli Politano Insidia