Torino-Napoli l’ex Simeone titolare | Ho pianto più di quattro ore mentre lasciavo la città partenopea

Giovanni Simeone si prepara a vivere una serata speciale nella sfida tra Torino e Napoli, in programma alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. L’attaccante argentino, oggi granata, partirà titolare contro i suoi ex compagni di squadra, in una partita che per lui avrà inevitabilmente un sapore particolare. Dopo una stagione trascorsa all’ombra poco esaltante . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

