Torino-Napoli le probabili formazioni | Conte pronto a due tre cambi dal primo minuto
Il Napoli si prepara alla delicata trasferta contro il Torino, in programma venerdì 18 ottobre alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Una sfida che apre il weekend di Serie A e che rappresenta un test importante per gli uomini di Antonio Conte, chiamati a dare continuità ai risultati dopo un periodo altalenante. Secondo . L'articolo Torino-Napoli, le probabili formazioni: Conte pronto a duetre cambi dal primo minuto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torino Napoli I Ballottaggi sono 4 Neres? Marianucci? Beukema? Gutierrez o Spinazzola? Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #TorinoNapoli #SerieA #formazio - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Buongiorno torna col Torino. Politano in forse: le news sugli infortuni. VIDEO #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Torino-Napoli probabili formazioni, chi gioca: le ultime su Politano, Biraghi, Meret e Pedersen - Settima giornata di Serie A, la capolista e Campione in carica Napoli fa visita al Torino di Baroni: per gli ospiti out Lobotka, infortunato. Da goal.com
Probabili formazioni Torino-Napoli: Simeone sfida Hojlund, Tameze e Neres più di Gineitis e Politano - Nella giornata di sabato 18 ottobre, andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino di ... Da fantamaster.it
Torino-Napoli: le probabili formazioni - Sabato pomeriggio alle 18, il Torino ritorna in campo davanti ai propri tifosi per affrontare i campioni d'Italia del Napoli. Si legge su zipnews.it