Torino-Napoli il doppio ex Schwoch a EDC consiglia Conte | su de Bruyne è categorico

Stefan Schwoch al nostro portale: "Baroni metterà a posto il Torino, questo Napoli ha un De Bryune che illumina. Rivoluzione Hojlund" Stefan Schwoch non è un semplice doppio ex di Napoli e Torino. Schwoch è stato un attaccante che ha segnato grandi pagine. Perché ha regalato promozioni, perché ha siglato record che sono rimasti per anni, perché il suo modo di stare in campo ha esaltato tutti i tifosi azzurri e granata. Dopo più di vent'anni è ancora un riferimento quando di parla di Napoli e Torino, anche in vista della gara di sabato che arriva con due squadre lontane in classifica, ma anche nel momento di condizione.

