Torino-Napoli dove vederla in TV e streaming | orario e probabili formazioni

Torino-Napoli: orario, formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming. Torna il campionato e torna in campo la capolista. Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli Campione d’Italia riprende la sua corsa dalla trasferta dell’Olimpico Grande Torino contro la squadra di Baroni. Una partita ricca di insidie per gli uomini di Conte, che dovranno fare i conti con diverse assenze. Di seguito tutte le informazioni necessarie per non perdersi un minuto del match: dall’orario alla diretta TV e streaming, fino alle ultime sulle probabili formazioni. Dove Vedere Torino-Napoli: Diretta TV e Streaming su DAZN. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Torino-Napoli, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

