Torino – Napoli Conte ha sciolto ogni dubbio | decisione netta sul sostituto di Lobotka!

Spazionapoli.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte ha parlato chiaro alla vigilia di TorinoNapoli. Le voci circolate negli ultimi giorni su un possibile utilizzo di Kevin De Bruyne come soluzione temporanea hanno avuto una risposta. Con Lobotka ancora indisponibile, si va verso una scelta di pura logica. Una decisione di continuità e fiducia, maturata dopo settimane di lavoro sul campo e in un momento in cui il Napoli deve gestire un calendario fitto tra Serie A e Champions League. La decisione definitiva di Conte. In conferenza stampa, Conte ha confermato che Lobotka non è ancora pronto per tornare in campo. Il centrocampista slovacco sta completando il suo recupero, ma non sarà rischiato in una fase così intensa della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

torino 8211 napoli conte ha sciolto ogni dubbio decisione netta sul sostituto di lobotka

© Spazionapoli.it - Torino – Napoli, Conte ha sciolto ogni dubbio: decisione netta sul sostituto di Lobotka!

Altri contenuti sullo stesso argomento

torino 8211 napoli conteDIRETTA | Torino-Napoli, la conferenza di Conte: seguila live - La conferenza stampa di Antonio Conte in diretta da Castel Volturno alla vigilia di Torino- Secondo calciomercato.it

torino 8211 napoli conteLIVE – Torino Napoli, segui la conferenza stampa di Conte - Conte: "Innanzitutto abbiamo ritrovato i Nazionali, la maggior parte di loro hanno giocato tutte e due le partite e quando tornano bisogna anche essere ... Si legge su iamnaples.it

torino 8211 napoli conteTorino-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa: «Siamo curiosi. McTominay non è un problema» - A Torino il Napoli riprende la corsa del campionato dopo la sosta dedicata alle nazionali e lo fa in una trasferta delicata prima di volare in Olanda per la ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torino 8211 Napoli Conte