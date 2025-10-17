Torino – Napoli Conte ha sciolto ogni dubbio | decisione netta sul sostituto di Lobotka!
Antonio Conte ha parlato chiaro alla vigilia di Torino–Napoli. Le voci circolate negli ultimi giorni su un possibile utilizzo di Kevin De Bruyne come soluzione temporanea hanno avuto una risposta. Con Lobotka ancora indisponibile, si va verso una scelta di pura logica. Una decisione di continuità e fiducia, maturata dopo settimane di lavoro sul campo e in un momento in cui il Napoli deve gestire un calendario fitto tra Serie A e Champions League. La decisione definitiva di Conte. In conferenza stampa, Conte ha confermato che Lobotka non è ancora pronto per tornare in campo. Il centrocampista slovacco sta completando il suo recupero, ma non sarà rischiato in una fase così intensa della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cyril Ngonge ha il dente avvelenato con Conte. Domani vuole segnare in Torino-Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggio Caio Mario http://gtt.to.it In occasione della partita Torino - Napoli che si svolgera' domani, sabato 18 ottobre il parcheggio dalle ore 12 sara' riservato ai tifosi ospiti del Napoli. - X Vai su X
DIRETTA | Torino-Napoli, la conferenza di Conte: seguila live - La conferenza stampa di Antonio Conte in diretta da Castel Volturno alla vigilia di Torino- Secondo calciomercato.it
LIVE – Torino Napoli, segui la conferenza stampa di Conte - Conte: "Innanzitutto abbiamo ritrovato i Nazionali, la maggior parte di loro hanno giocato tutte e due le partite e quando tornano bisogna anche essere ... Si legge su iamnaples.it
Torino-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa: «Siamo curiosi. McTominay non è un problema» - A Torino il Napoli riprende la corsa del campionato dopo la sosta dedicata alle nazionali e lo fa in una trasferta delicata prima di volare in Olanda per la ... Scrive msn.com