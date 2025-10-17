Torino-Napoli a breve Conte in conferenza

Ilnapolista.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino- Napoli, analizzando il momento della squadra e facendo il punto sugli infortuni. Conte in conferenza.   L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

torino napoli a breve conte in conferenza

© Ilnapolista.it - Torino-Napoli, a breve Conte in conferenza

Argomenti simili trattati di recente

torino napoli breve conteConte diretta prima di Torino-Napoli: segui la conferenza stampa LIVE - Le dichiarazioni dell'allenatore degli azzurri alla vigilia della sfida contro la squadra di Baroni: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it

torino napoli breve conteConferenza Conte pre Torino-Napoli: l'appuntamento, data e orario - Napoli, match valido valido per la settima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Si legge su tuttonapoli.net

Napoli, Conte ha un nuovo pupillo: scelta a sorpresa con il Torino? - L'allenatore del Napoli, a differenza di quanto si racconta, monitora sempre con grande attenzione sia i giovani che i meno giovani. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Torino Napoli Breve Conte