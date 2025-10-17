Torino Baroni | Napoli? Sappiamo di giocare con i più bravi serve gara perfetta!

Torino, Baroni in conferenza: “Napoli al top, serve gara perfetta! Sul modulo, Simeone e Ngonge.. Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. Queste le parole del tecnico granata: Come vede Ngonge da seconda punta in un ipotetico 3-5-2? Oppure Adams con Simeone? “Ngonge è un attaccante, ha un raggio d’azione diverso dagli altri. Ha mobilità, sa giocare anche sull’esterno e basta vedere il gol di Parma. Può anche essere un attaccante dentro al campo. Adams sta benissimo, può partire o può subentrare: posso puntare su giocatori che stanno bene e che hanno voglia di giocare”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

