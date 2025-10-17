Top News Milan | infortuni importanti per Pulisic e Rabiot Chi in campo con Leao?
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, venerdì 17 ottobre 2025: infortuni a catena per i rossoneri di Massimiliano Allegri, in grande emergenza contro la Fiorentina domenica sera a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Infortuni Milan, emergenza totale per Allegri: quante partite saltano Pulisic, Saelemaekers, Rabiot ed Estupinan - Una lista di assenti pesante: il Milan prepara la sfida contro la Fiorentina con l’infermeria piena e l’incertezza su più titolari. notiziemilan.it scrive
Milan, le news sugli infortuni di Pulisic, Rabiot e Saelemaekers - Per Rabiot contusione al polpaccio rimediata in allenamento, il francese salterà la Fiorentina. Secondo sport.sky.it
Milan, lesione per Pulisic - Dopo gli infortuni di Rabiot e Saelemakers, il tecnico rossonero deve fare i conti anche con lo stop di Pulisic. Riporta sport.tiscali.it