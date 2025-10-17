Tony Khan | Un performance center in AEW? Sono interessato a farlo ma c’è un problema
Nella giornata di mercoledì sono emersi dei report che parlavano di un progetto della AEW di aprire un proprio centro di allenamenti, simile al performance center della WWE, in modo da cominciare ad investire su una sorta di “vivaio” per sviluppare le star del futuro. Il progetto era in stato avanzato, con Asheville in North Carolina come luogo designato e degli allenatori già individuati nella figura degli FTR, Adam Copeland e Beth Phoenix. Si era anche parlato di una prima recluta, Steven Borden figlio del leggendario Sting, ma l’attuazione del progetto si sarebbe bloccata di fronte ai costi, ritenuti troppo alti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
