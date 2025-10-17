Tony Khan non si sbottona sulla situazione Andrade | Ho un enorme rispetto per lui è un grande wrestler

Tiene banco da qualche giorno la questione Andrade, apparso in AEW subito dopo l’ennesimo addio alla WWE, ma poi sparito completamente dai radar a causa di una controversia legale di cui siamo venuti a conoscenza ieri. Una situazione abbastanza intricata che potrebbe anche tenere fuori Andrade un anno dopo che avrebbe infranto la clausola di non competizione della WWE, una clausola di cui non ha parlato alla AEW al momento della firma, mettendo per certi versi nei guai anche Tony Khan e la sua federazione. Quasi un . Inevitabilmente nel corso della conferenza stampa pre-WrestleDream, tenuta da Tony Khan collegato con i giornalisti americani, è arrivata la fatidica domanda sulla situazione di Andrade, ma Tony Khan non ha potuto accontentare il giornalista fornendo solo una risposta parziale: “Sì, vorrei solo ribadire i sentimenti che ho espresso quando Andrade El Idolo se n’è andato nel 2023. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

