Inter News 24 Le parole di Luca Toni, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Luca Toni ha parlato al Corriere della Sera in vista di Roma Inter. GOL ALL’INTER NEL 2010 – Mi ricordo tutto perfettamente. Nonostante io abbia giocato così poco a Roma, tanti tifosi ancora oggi mi fanno i complimenti. Ricordano con affetto quel gol, mi dicono che un boato così non l’avevano mai sentito prima. Mi capita di rivedere le immagini, con la telecronaca di Carlo Zampa in sottofondo. Mamma mia quanto urlava. POCHI GOL DAGLI ATTACCANTI – Magari, in partenza, non sono perfetti per il gioco di Gasperini, penso comunque che siano due ottimi giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Toni sicuro: «Lo scudetto andrà l’Inter. Pio Esposito mi piace, può diventare tra i più forti»