Toni sicuro | Lo scudetto andrà l’Inter Pio Esposito mi piace può diventare tra i più forti

Inter News 24 Le parole di Luca Toni, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Luca Toni  ha parlato al  Corriere della Sera   in vista di  Roma Inter. GOL ALL’INTER NEL 2010 – Mi ricordo tutto perfettamente. Nonostante io abbia giocato così poco a Roma, tanti tifosi ancora oggi mi fanno i complimenti. Ricordano con affetto quel gol, mi dicono che un boato così non l’avevano mai sentito prima. Mi capita di rivedere le immagini, con la telecronaca di Carlo Zampa in sottofondo. Mamma mia quanto urlava. POCHI GOL DAGLI ATTACCANTI – Magari, in partenza, non sono perfetti per il gioco di Gasperini, penso comunque che siano due ottimi giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

