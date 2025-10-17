Toni si sbilancia su campionato e Champions League | Vi dico le mie due favorite assolute per queste due competizioni
Toni, l’ex bomber non ha dubbi e fa le sue previsioni: nerazzurri favoriti in Italia, i blaugrana in Europa. E sulla Serie A incorona un altro attaccante. Un’analisi secca, diretta, senza giri di parole. L’ex centravanti e campione del mondo, Luca Toni, ha concesso una lunga intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha tracciato la sua personalissima griglia di partenza per la stagione, esprimendo giudizi netti e pronostici che non lasciano spazio a interpretazioni. Dalla lotta Scudetto alla Champions League, fino alla palma di miglior attaccante del campionato, l’ex bomber ha le idee chiarissime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
