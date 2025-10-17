Tonali Juventus, l’obiettivo dei bianconeri rinnova col Newcastle? Le dichiarazioni dell’allenatore sul futuro del centrocampista. Il sogno di rivedere Sandro Tonali in Serie A, magari con la maglia della Juventus, sembra destinato a rimanere tale, almeno per ora. Il Newcastle, infatti, ha inserito il rinnovo del centrocampista italiano tra le sue priorità assolute. A confermarlo è stato l’allenatore dei Magpies, Eddie Howe, che ha di fatto ufficializzato l’intenzione del club di blindare i suoi gioielli. L’ex centrocampista del Milan, le cui recenti aperture a un ritorno in Italia avevano riacceso le speranze dei club di Serie A, è considerato un pilastro del progetto del Newcastle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juventus, l’obiettivo dei bianconeri rinnova col Newcastle? Arriva l’annuncio sul futuro del centrocampista: importantissime novità