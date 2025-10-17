Tonali Juve un top club europeo è pronto a fare follie per accaparrarsi il centrocampista | messo sul piatto questa cifra ma il Newcastle ha fatto questa richiesta monstre Ultime

Juventusnews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tonali Juve, un top club europeo è pronto a fare follie: tutti gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista. Il grande sogno per il centrocampo della Juve si complica, e non poco. Sulle tracce di Sandro Tonali è piombato con prepotenza il Paris Saint-Germain. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate dal portale specializzato Caughtoffside.com, il club parigino sarebbe pronto a un assalto milionario per strappare il centrocampista al Newcastle. La notizia è di quelle che cambiano gli scenari di mercato. Il PSG, infatti, avrebbe intenzione di mettere sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro per convincere il club inglese a lasciar partire il faro della nazionale italiana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tonali juve un top club europeo 232 pronto a fare follie per accaparrarsi il centrocampista messo sul piatto questa cifra ma il newcastle ha fatto questa richiesta monstre ultime

© Juventusnews24.com - Tonali Juve, un top club europeo è pronto a fare follie per accaparrarsi il centrocampista: messo sul piatto questa cifra ma il Newcastle ha fatto questa richiesta monstre. Ultime

Contenuti che potrebbero interessarti

tonali juve top clubTonali, una concorrente in più per la Juventus - Tonali, una concorrente in più per la Juventus La squadra allenata da Luis Enrique ha appena concluso una stagione 2024- Secondo tuttojuve.com

tonali juve top clubTonali, PSG pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro - Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 della nazionale azzurra e del Newcastle, nonchè obiettivo di mercato della Juventus, sarebbe diventato uno dei "papabili" a vestire la ... Riporta tuttojuve.com

tonali juve top clubTonali Juventus, non solo i bianconeri in Italia: chi altro può pensare al centrocampista della Nazionale. Il punto sui top club in corsa - Tonali Juventus, la Gazzetta analizza lo scenario: Milan, Inter e Napoli hanno altre priorità, i bianconeri restano l’unica opzione seria in Serie A Un sogno coltivato in silenzio, un obiettivo che la ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Tonali Juve Top Club