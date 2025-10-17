Tonali Juve un top club europeo è pronto a fare follie per accaparrarsi il centrocampista | messo sul piatto questa cifra ma il Newcastle ha fatto questa richiesta monstre Ultime
Tonali Juve, un top club europeo è pronto a fare follie: tutti gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista. Il grande sogno per il centrocampo della Juve si complica, e non poco. Sulle tracce di Sandro Tonali è piombato con prepotenza il Paris Saint-Germain. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate dal portale specializzato Caughtoffside.com, il club parigino sarebbe pronto a un assalto milionario per strappare il centrocampista al Newcastle. La notizia è di quelle che cambiano gli scenari di mercato. Il PSG, infatti, avrebbe intenzione di mettere sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro per convincere il club inglese a lasciar partire il faro della nazionale italiana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
