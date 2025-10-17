Tonali alla Juventus né a gennaio e né a giugno | è già finito tutto

Notizie di calciomercato non positive per la Juventus, strada in salita per arrivare al centrocampista della Nazionale: le ultime indiscrezioni non lasciano dubbi Da tempo, uno degli oggetti del desiderio sul mercato per la Juventus è Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionale non è mai sparito dai radar del club bianconero e periodicamente si è. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Tonali alla Juventus, né a gennaio e né a giugno: è già finito tutto

Since January 2025, the Italian team that has worked most hard on #Tonali has been #Juventus! There have been contacts, meetings, discussions. To date, the team paying the most attention to #Tonali is Juventus! Via @MatteMoretto - facebook.com Vai su Facebook

Romano: #Tonali non lascerà il Newcastle a gennaio. Juventus alla finestra, il #Milan prepara le mosse per gennaio #milanpress - X Vai su X

Moretto: "Impossibile che Tonali lasci Newcastle a gennaio: Juve squadra più attenta" - Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto sul canale YouTube in collaborazione con Fabrizio Romano per fornire qualche dettaglio su alcune ... Lo riporta milannews.it

Tonali potrebbe essere un obiettivo concreto per il mercato della Juventus. A parlarne è Matteo Moretto - A parlarne è Matteo Moretto Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, nonostante il cambio di dirigenza e le diff ... Da milannews24.com

Juventus su Tonali: 50 milioni più un giocatore, c’è il sì di Elkann - Il mercato della Juventus registra i rumors su un possibile scambio: Koopmeiners e 50 milioni al Newcastle per Tonali ... Secondo juvelive.it