Tomonobu Itagaki | addio al leggendario creatore di Ninja Gaiden e Dead or Alive

Il mondo dei videogiochi saluta con commozione Tomonobu Itagaki, celebre game designer giapponese e padre di due tra le saghe più iconiche del panorama action e fighting: Ninja Gaiden e Dead or Alive. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da un messaggio postumo pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale, scritto e programmato dallo stesso Itagaki per essere diffuso solo dopo la sua morte, avvenuta all’età di 58 anni. Le sue ultime parole ai fan. Il messaggio, intitolato?????? ( Parole da lasciare in eredità ), racchiude l’essenza di una vita vissuta con intensità e coerenza: “La fiamma della mia vita sta per spegnersi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Tomonobu Itagaki: addio al leggendario creatore di Ninja Gaiden e Dead or Alive

Altre letture consigliate

È morto Tomonobu Itagaki: era l'autore di Dead or Alive e Ninja Gaiden - X Vai su X

Addio a Tomonobu Itagaki, il visionario creatore di Dead or Alive e Ninja Gaiden Il leggendario game designer giapponese si è spento a 58 anni, lasciando un’eredità indelebile nell’action made in Japan. #DeadorAlive #Lutto #NinjaGaiden #TomonobuItagaki - facebook.com Vai su Facebook

Tomonobu Itagaki, autore di Ninja Gaiden e Dead or Alive, ci lascia a 58 anni - Ecco una notizia che non avremmo voluto leggere: il leggendario creatore di Dead or Alive, nonché autore della rinascita di Ninja Gaiden nel 2004, Tomonobu Itagaki, è morto oggi all'età di 58 anni. Lo riporta mondoxbox.com

È scomparso Tomonobu Itagaki, creatore di Ninja Gaiden e Dead or Alive - Tomonobu Itagaki, creatore delle serie Ninja Gaiden e Dead or Alive, è scomparso all'età di 58 anni, stando ad un post pubblicato su Facebook ... Si legge su 4news.it

Tomonobu Itagaki è morto: creatore della saga Dead or Alive e Ninja Garden - Una tristissima notizia scuote il mondo dei videogiochi: la scomparsa di Tomonobu Itagaki, celebre autore di titoli iconici come la saga di Dead or Alive e i Ninja Gaiden in versione 3D. Come scrive alphabetcity.it