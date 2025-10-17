Tomahawk ma non solo | cosa svela il tour delle armi di Zelensky negli Usa

Il viaggio di Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti, culminato nell’incontro di oggi con Donald Trump, è molto più di una visita bilaterale. È stato il primo atto di una nuova fase della guerra in Ucraina. " Anche noi abbiamo bisogno dei Tomahawk, non vogliamo dare via cose che servono anche per la nostra difesa ", ha detto Trump nell'incontro alla Casa Bianca pur mostrandosi lievemente possibilista sul sostegno ulteriore a Kiev. Ricevendo Zelensky, infatti, Trump ha dichiarato che spera che la guerra finisca senza che l'Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk. La strategia: agganciare l’industria prima della politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tomahawk, ma non solo: cosa svela il "tour delle armi" di Zelensky negli Usa

