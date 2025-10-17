Tolentino il Politeama taglia la rassegna jazz | Sorpresi dalla scelta

"Dopo otto anni di intensa collaborazione, apprendiamo con rammarico la decisione del Politeama di Tolentino di escludere la rassegna jazz dalla programmazione". A parlare è l’associazione Tolentino Jazz, presieduta da Giorgio Cacchiarelli. "Un’assenza che sorprende, considerando l’affetto e la partecipazione che il pubblico ha sempre dimostrato nei confronti dei concerti organizzati da Tolentino Jazz con la direzione artistica del Politeama – continua –, diventati negli anni un appuntamento atteso e riconosciuto a livello regionale per la qualità degli artisti e l’originalità della proposta musicale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

