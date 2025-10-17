TNA | Le IInspiration con le cinture ma senza contratto Parti a lavoro per il rinnovo

Una notizia sorprendente arriva riguardo le attuali campionesse di coppia delle Knockouts, le IInspiration. Jessie McKay e Cassie Lee hanno conquistato i titoli tre settimane fa e li hanno difesi nel pre-show di Bound for Glory, rappresentato la TNA anche nel Survivor Series match di Showdown contro le stelle di NXT. IInspiration quindi parte importante della programmazione TNA, ma con un contratto scaduto all’indomani di Bound for Glory, notizia sorprendente sia per il loro status nella compagnia, che per il brevissimo tempo trascorso dal loro ritorno in TNA, avvenuto lo scorso giugno. Contratti brevi e rinnovo pronto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

