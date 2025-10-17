TNA | Le IInspiration con le cinture ma senza contratto Parti a lavoro per il rinnovo
Una notizia sorprendente arriva riguardo le attuali campionesse di coppia delle Knockouts, le IInspiration. Jessie McKay e Cassie Lee hanno conquistato i titoli tre settimane fa e li hanno difesi nel pre-show di Bound for Glory, rappresentato la TNA anche nel Survivor Series match di Showdown contro le stelle di NXT. IInspiration quindi parte importante della programmazione TNA, ma con un contratto scaduto all’indomani di Bound for Glory, notizia sorprendente sia per il loro status nella compagnia, che per il brevissimo tempo trascorso dal loro ritorno in TNA, avvenuto lo scorso giugno. Contratti brevi e rinnovo pronto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Scopri altri approfondimenti
"Scuolabus senza cinture di sicurezza" - "Gli scuolabus in dotazione, a parte gli ultimi arrivati completamente elettrici, non hanno la dotazione delle cinture di sicurezza per i passeggeri". ilrestodelcarlino.it scrive
Senza cinture: multatii conducenti di due ambulanze - I conducenti di due ambulanze, una della Croce Verde di Arma e l’altra della Croce d’oro di Cervo, sono stati multati, dai carabinieri del reparto motociclistico per guida senza cinture di sicurezza. Da ilsecoloxix.it