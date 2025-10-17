Tiziano pronti al trasloco La comunità terapeutica si trasferisce a Fivizzano

Novembre sarà il mese della svolta per la comunità Tiziano, dipendenti e pazienti. Il servizio dovrebbe essere trasferito alla Don Gnocchi di Fivizzano. Dopo mesi di silenzio la notizia arriva dal segretario della Cgil Funzione pubblica Alessio Menconi. "A nulla sono serviti i presidi sotto il Comune di Aulla – scrive – a oggi la situazione della Tiziano è nel caos. Sapevamo che il servizio sarebbe stato trasferito a Fivizzano, ma pensavamo che i soggetti pubblici chiamati a gestire una operazione così delicata si adoperassero per definire percorsi chiari e trasparenti e per evitare paure e criticità occupazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

