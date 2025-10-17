Tiziano Ferro torna con un nuovo album Ostello Bello lo celebra con una karaoke night in più città italiane

Rosario Fiorello non ci sarà ma lo spirito del karaoke più travolgente d'Italia è pronto a tornare. Martedì 21 ottobre, da Como a Palermo, passando per Milano, Roma, Napoli, Firenze e Genova, l' Ostello Bello trasforma le proprie sedi in un gigantesco palcoscenico collettivo per celebrare il nuovo album di Tiziano Ferro, " Sono un grande", in uscita venerdì 24 ottobre. La formula è semplice: microfoni aperti, zero autotune (assicurano gli organizzatori), tanti cuori rotti (per dirla con le parole dell'ultimo singolo di Tiziano Ferro ) e un unico grande obiettivo, cantare a squarciagola tutte le hit di Tiziano - magari con un gin tonic in mano - fino alle note più strappalacrime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

