Tiziana Tornaghi IBM | La digitalizzazione PA passa da agenti AI e sicurezza post-quantistica

Nel corso di un’intervista all’Adnkronos durante ComoLake 2025, Tiziana Tornaghi, General manager Consulting di IBM Italia, spiega come l’azienda stia contribuendo alla digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana, tra agenti AI, crittografia post-quantistica e collaborazione pubblico-privato per un ecosistema digitale più sicuro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tiziana Tornaghi (IBM): “La digitalizzazione PA passa da agenti AI e sicurezza post-quantistica”

Leggi anche questi approfondimenti

Innovazione, Tornaghi (Ibm): “Intelligenza artificiale è tecnologia e competenza” - Vogliamo mostrare quali sono gli use case che abbiamo realizzato ed applicato in ... Segnala padovanews.it

Bper sigla accordo con Ibm per la digitalizzazione - La modernizzazione e la trasformazione del sistema di core banking del Gruppo Bper, anche nel processo di integrazione di Banca Carige, per l'avvio di un nuovo modello di business digitale sicuro e ... Riporta milanofinanza.it

Ibm Italia: «Sostenibilità e digitalizzazione per rendere più efficienti le aziende del Paese» - In un momento di forte rallentamento e di incertezza economica potranno essere gli investimenti in tecnologie digitali a salvare il sistema imprenditoriale italiano, tanto più se accoppiati a scelte ... Segnala ilsole24ore.com