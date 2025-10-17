Tiro a volo | Stanco conquista la finale ai Mondiali! Le azzurre del trap femminile argento nella gara a squadre

Missione compiuta. Silvana Stanco ha conquistato la finale nella specialità trap femminile ai Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana di Atene. Grande reazione quella dell’azzurra che, dopo un primo giorno di qualifiche molto contratto, ha risalito la china nel day-2 centrando poi oggi un posto per l’ultimo atto negli ultimi venticinque piattelli appena conclusi. Nello specifico la nostra portacolori ha eseguito un’ultima serie senza alcun errore, chiudendo i giochi davanti a tute con 121125, parziale condiviso con l’iberica Mar Molne Magrina, ieri in testa in solitaria ma oggi oggi artefice di una sbavatura. 🔗 Leggi su Oasport.it

