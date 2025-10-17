Tiro a volo Josip Glasnovic conquista l’oro iridato nel trap maschile

La finale dello skeet individuale maschile dei Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, premia il croato Josip Glasnovic, oro alle Olimpiadi di Rio 2016, che torna sul podio iridato a 20 anni di distanza dal bronzo di Lonato 2005, conquistando questa volta il metallo più pregiato. L’ ultimo atto, nella consueta formula a sei tiratori, vede l’eliminazione a metà gara dello statunitense William Hinton, davvero troppo falloso, che si ferma in sesta posizione a quota 1625. L’esclusione successiva colpisce il transalpino Antonin Desert, quinto con 2330, mentre l’ultimo a rimanere fuori dalla zona medaglie è il croato Anton Glasnovic, fratello maggiore di Josip, che chiude quarto con lo score di 2635. 🔗 Leggi su Oasport.it

