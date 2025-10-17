Tiro a volo | azzurri fuori dalla finale del trap maschile ai Mondiali Fabbrizi sfiora gli spareggi
Niente da fare per gli azzurri del trap maschile. Nessun rappresentante della Nazionale italiana prenderà infatti parte alla finale dei Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna attualmente in scena sulla pedana di Parigi in Grecia. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, specie per come si è palesato. Il portacolori che si è avvicinato maggiormente all’ultimo atto è stato Massimo Fabbrizi che, nell’ultima serie di qualificazione, ha purtroppo mancato un piattello fondamentale, fermando la sua corsa a 121125 e ad un solo colpo dagli spareggi, considerando la presenza di tre tiratori fermi a quota 122125: nello specifico il francese Antonin Desert, lo spagnolo Andres Garcia e l’indiano Zovar Singh Dandhu che certi dell’ingresso nei primi sei si giocheranno la posizione in pedana agli shoot-off. 🔗 Leggi su Oasport.it
