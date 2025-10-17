Niente da fare per gli azzurri del trap maschile. Nessun rappresentante della Nazionale italiana prenderà infatti parte alla finale dei Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna attualmente in scena sulla pedana di Parigi in Grecia. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, specie per come si è palesato. Il portacolori che si è avvicinato maggiormente all’ultimo atto è stato Massimo Fabbrizi che, nell’ultima serie di qualificazione, ha purtroppo mancato un piattello fondamentale, fermando la sua corsa a 121125 e ad un solo colpo dagli spareggi, considerando la presenza di tre tiratori fermi a quota 122125: nello specifico il francese Antonin Desert, lo spagnolo Andres Garcia e l’indiano Zovar Singh Dandhu che certi dell’ingresso nei primi sei si giocheranno la posizione in pedana agli shoot-off. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo: azzurri fuori dalla finale del trap maschile ai Mondiali. Fabbrizi sfiora gli spareggi