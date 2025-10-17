Tina Cipollari sbarca su Nove | sarà giudice nella Corrida di Amadeus

Tina Cipollari sbarca su Nove come giudice del nuovo programma di Amadeus, La Corrida. La storica opinionista di Uomini e Donne infatti sarà nel cast del remake di uno degli show più amati e seguiti della televisione italiana. Tina Cipollari a La Corrida di Amadeus. Ma quale sarà il ruolo di Tina ne La Corrida di Amadeus? Secondo le prime rivelazioni l’opinionista scoperta da Maria De Filippi sarà un giudice dello show. Per la precisione Tina Cipollari vestirà i panni del capopolo e potrà salvare un concorrente che è stato eliminato. Dunque se, secondo la sua opinione, il concorrente sarà stato fischiato ingiustamente, avrà la possibilità di ribaltare il verdetto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tina Cipollari sbarca su Nove: sarà giudice nella Corrida di Amadeus

