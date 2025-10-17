Tina Cipollari sbarca in un altro programma TV | il ruolo

Tina Cipollari è una delle figure più iconiche della televisione italiana. Dopo oltre vent’anni trascorsi negli studi di Uomini e Donne, la vulcanica opinionista è pronta a fare una breve incursione su un’altra rete. A novembre 2025, infatti, Tina lascerà momentaneamente Mediaset per partecipare come ospite speciale a un programma firmato Warner Bros Discovery. Scopriamo dove va in onda e che ruolo avrà. Tina Cipollari giudice vip a La Corrida. Mercoledì 5 novembre 2025, Tina Cipollari sarà il giudice vip del primo degli otto appuntamenti della nuova edizione de La Corrida, lo storico varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Tina Cipollari sbarca in un altro programma TV: il ruolo

