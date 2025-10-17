Tina Cipollari capopopolo a La Corrida | debutto pop sul Nove

Un volto amatissimo della tv italiana cambia scena per una sera: Tina Cipollari approda su NOVE per il debutto stagionale de La Corrida guidata da Amadeus, con un compito speciale che promette scintille e sorprese nel giudizio del pubblico. Un ingresso che accende la curiosità del pubblico Nell’edizione al via mercoledì 5 novembre 2025, la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

tina cipollari capopopolo a la corrida debutto pop sul nove

