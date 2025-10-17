Tifosi amaranto in rivolta | Esciua non è gradito ora basta

LIVORNO – I tifosi della Curva nord Livorno hanno lanciato un durissimo attacco a Joel Esciua, presidente della società amaranto, ritenuto inadatto alla città e al club. Il comunicato, diffuso ieri (16 ottobre) evidenzia come le criticità siano emerse già nei primi mesi del suo mandato. Al centro della contestazione ci sono il rapporto con i tifosi e la gestione interna della società. La curva accusa Esciua di “atteggiamenti ostili verso i sostenitori, di aver criticato pubblicamente la curva e di aver creato tensioni tra dirigenti, staff e giocatori. Figure storiche della squadra sarebbero state allontanate, aumentando il malumore tra tifosi e operatori interni”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

