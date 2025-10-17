Ti sei rifatta tutta Francesca Sorrentino oggi | insulti su insulti e lei sbotta

Francesca Sorrentino torna a far parlare di sé, ma questa volta non per le sue vicende sentimentali o per un ritorno in televisione. L’ex protagonista di Temptation Island e, successivamente, tronista a Uomini e Donne, è finita al centro delle polemiche sui social per via del suo aspetto fisico. Da alcune settimane, infatti, diversi utenti hanno iniziato a commentare in modo critico i suoi ultimi video e le sue foto, sostenendo che si sarebbe sottoposta a troppi ritocchi estetici. Una valanga di accuse che Francesca non ha lasciato cadere nel silenzio. La replica dell’ex tronista è arrivata proprio attraverso TikTok, la piattaforma su cui la polemica è esplosa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

