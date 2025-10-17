Giocare o non giocare? Prendi la partita contro Israele della nazionale ed ecco che l’interrogativo arriva ad alimentare il dibattito. Una situazione che non si affaccia nel calcio italico solo negli ultimi anni: cinquant’anni fa, nell’ottobre del ’75, la Lazio per protesta rifiutò di giocare contro il Barcellona in Coppa Uefa. Lo scudetto del ’74 era alle spalle, nella stagione precedente era arrivato un buon quarto posto e la volontà della società biancoceleste era quella di restare nelle alte sfere della Serie A, ma ovviamente anche di arrivare più avanti possibile in Coppa Uefa. Maestrelli era stato sostituito da Giulio Corsini, la campagna acquisti non era stata scoppiettante, ma il blocco storico era confermato, con Chinaglia però con un piede già in America. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Lo strano boicottaggio di 50 anni fa: quando la Lazio di Lenzini si rifiutò di giocare contro il Barcellona