Una partita del campionato Under 19 tra le compagini di Corpolò e Victoria, nel Riminese, è stata sospesa, sabato scorso, all’intervallo a causa delle minacce gravi proferite da diversi genitori, sugli spalti dello stadio di Corpolò, all’indirizzo di calciatori in campo, raggiunti da espressioni come «ti ammazzo» o «non torni a casa sulle tue gambe». A darne notizia è l’edizione locale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Ti ammazzo, non torni a casa sulle tue gambe". Genitori minacciano i calciatori della squadra rivale

