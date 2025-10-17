Ti ammazzo 53enne straniera tenta di strangolare marito di 72 anni

L'uomo aveva diverse contusioni e lacerazioni al volto, i vestiti sporchi di sangue e strappati in più punti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Ti ammazzo”, 53enne straniera tenta di strangolare marito di 72 anni

Scopri altri approfondimenti

«Ti ammazzo come Giulia #cecchettin e ti butto per strada»: 53enne condannato a due anni dopo le minacce e gli abusi alla compagna - X Vai su X

Massimo Grazian perde il controllo dello scooter, si schianta contro un muretto e muore: il 53enne lascia tre figli - facebook.com Vai su Facebook

Tenta di strangolare marito, 'ti ammazzo', arrestata - Ha picchiato il marito, un catanese di 72 anni, colpendolo con calci e pugni e dopo gli ha stretto le mani al collo tentando di strangolarlo promettendogli che entro la gior ... Da msn.com