Thuram Inter le ultime novità sulle condizioni dell’attaccante francese Cosa filtra in vista della sfida contro il Napoli

Thuram Inter, il punto sugli infortuni: cosa aspettarsi per il match con il Napoli. Tutti gli aggiornamenti Domani sera, l’Inter dovrà fare a meno di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermato da un problema fisico, prosegue il suo recupero con un programma personalizzato e punta a rientrare per la sfida del 25 ottobre contro il Napoli. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Thuram Inter, le ultime novità sulle condizioni dell'attaccante francese. Cosa filtra in vista della sfida contro il Napoli

Thuram Inter, come procedere il recupero? Il francese ha messo nel mirino quella partita - Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro In casa Inter l'attenzione è tutta rivolta alle condizion ...

Infortunio Thuram, parla il responsabile dell'area medica: le ultime verso Roma-Inter - Attualmente alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra ...

Thuram torna a disposizione dopo la sosta? Le ultime sull'attaccante dell'Inter - Gilloise, terza avversaria dei nerazzurri nella prima fase della competizione europea.

