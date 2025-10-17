Thiago Silva fa gol in rovesciata all'ultimo minuto è pura magia | quando la &#8216;classe' non ha età

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 41 anni Thiago Silva decide la partita con la Juventude con un fantastico gol nei minuti di recupero: la rovesciata dell'ex difensore del Milan è pura magia. Il Maracanã esplode di gioia dopo i fischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

thiago silva fa golThiago Silva fa gol in rovesciata all’ultimo minuto, è pura magia: quando la ‘classe’ non ha età - A 41 anni Thiago Silva decide la partita con la Juventude con un fantastico gol nei minuti di recupero: la rovesciata dell'ex difensore del Milan è pura ... Da fanpage.it

thiago silva fa golThiago Silva, ma che gol ha fatto: rovesciata al 97', lo stadio esplode (VIDEO) - Un gol capolavoro di Thiago Silva al 97' regala tre punti d'oro al Fluminense: la rovesciata fa esplodere di gioia tutto lo stadio ... milanlive.it scrive

Thiago Silva non molla mai! Gol da urlo a 41 anni, il Maracanà esulta per il gol dell'ex milanista. Rivivi la sua rete - Intramontabile Thiago Silva: una sua volée straordinaria ha fatto gridare il telecronista al commento del match tra Fluminense e Juventude e ha fatto e ... Come scrive eurosport.it

