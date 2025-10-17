Thiago Silva fa gol in rovesciata all'ultimo minuto è pura magia | quando la ‘classe' non ha età

A 41 anni Thiago Silva decide la partita con la Juventude con un fantastico gol nei minuti di recupero: la rovesciata dell'ex difensore del Milan è pura magia. Il Maracanã esplode di gioia dopo i fischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

