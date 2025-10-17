The place where silence begins di Annalaura Tamburrini
A partire dal 27 settembre 2025, Crumb Gallery presenta la mostra personale di Annalaura Tamburrini, The place where silence begins Qui comincia il silenzio, un progetto fotografico immersivo, che esplora il confine tra rumore e quiete, corpo e paesaggio, memoria e percezione. Tamburrini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
An atmosphere shaped by meetings, ideas, and perspectives. At Cersaie, Imola's stand became the place where tradition and vision intertwined, sparking authentic dialogues with designers and professionals. An energy that continues to guide our way of creat - facebook.com Vai su Facebook