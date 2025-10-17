The place where silence begins di Annalaura Tamburrini

17 ott 2025

A partire dal 27 settembre 2025, Crumb Gallery presenta la mostra personale di Annalaura Tamburrini, The place where silence begins Qui comincia il silenzio, un progetto fotografico immersivo, che esplora il confine tra rumore e quiete, corpo e paesaggio, memoria e percezione. Tamburrini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

