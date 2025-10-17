Il film ha inizio l’8 novembre del 2018 nella cittadina di Paradise, in California. Kevin McKay è un uomo alle prese con un momento difficile: la moglie lo ha lasciato, il figlio adolescente Shaun lo detesta e l’anziana madre Sherry sta progressivamente perdendo la lucidità mentale. Il protagonista di The Lost Bus si è reinventato autista di pullman scolastici, ma lo stipendio è misero e le bollette si accumulano. Quella mattina riceve una chiamata d’emergenza che lo informa di dover raggiungere la Ponderosa Elementary School e mettere in salvo ventidue bambini rimasti bloccati nell’edificio, con le famiglie impossibilitate a raggiungerli a causa del devastante incendio che sta rapidamente avanzando e bruciando ettari ed ettari di foresta, minacciando anche i centri abitati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

The Lost Bus: un teso survival-movie sull'incendio che ha devastato la California – Recensione