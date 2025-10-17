The Iris Affair tra thriller e tecnologia | quando la fuga diventa una questione di sopravvivenza
La nuova serie The Iris Affair, in onda su Sky Atlantic, intreccia azione e riflessione sul potere dell’Intelligenza Artificiale. Niamh Algar interpreta Iris Nixon, una programmatrice in fuga dopo aver scoperto i pericoli nascosti del suo stesso lavoro. 🔗 Leggi su Laverita.info
Iris VS Cameron: per capire da che parte stare bisogna arrivare fino all’ultima puntata. ? #TheIrisAffair stasera alle 21.15 su Sky Atlantic - X Vai su X
Le #serietv della settimana dal 12 al 18 ottobre. Arrivano Task, The Iris Affair, The Diplomat e di notte su Canale 5 Brilliant Minds Qui sotto la guida della settimana - facebook.com Vai su Facebook
The Iris Affair – Missione ad alto rischio: il thriller Sky e NOW tra enigmi, potere e segreti in Italia - Una misteriosa tecnologia potenzialmente in grado di distruggere il mondo; una sola persona in grado... Riporta digital-news.it
The Iris Affair – Missione ad alto rischio: recensione della serie spy - La recensione di The Iris Affair, una serie TV spy thriller dalle ottime premesse, ma che soffre del problema delle serie contemporanee ... Secondo cinematographe.it
The Iris Affair Missione ad alto rischio, dal 17 ottobre su Sky e NOW - Il nuovo tech thriller Sky è stato girato quasi interamente in Italia. Lo riporta tg24.sky.it