The Iris Affair tra thriller e tecnologia | quando la fuga diventa una questione di sopravvivenza

Laverita.info | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova serie The Iris Affair, in onda su Sky Atlantic, intreccia azione e riflessione sul potere dell’Intelligenza Artificiale. Niamh Algar interpreta Iris Nixon, una programmatrice in fuga dopo aver scoperto i pericoli nascosti del suo stesso lavoro. 🔗 Leggi su Laverita.info

the iris affair tra thriller e tecnologia quando la fuga diventa una questione di sopravvivenza

© Laverita.info - «The Iris Affair», tra thriller e tecnologia: quando la fuga diventa una questione di sopravvivenza

Altri contenuti sullo stesso argomento

the iris affair thrillerThe Iris Affair – Missione ad alto rischio: il thriller Sky e NOW tra enigmi, potere e segreti in Italia - Una misteriosa tecnologia potenzialmente in grado di distruggere il mondo; una sola persona in grado... Riporta digital-news.it

the iris affair thrillerThe Iris Affair – Missione ad alto rischio: recensione della serie spy - La recensione di The Iris Affair, una serie TV spy thriller dalle ottime premesse, ma che soffre del problema delle serie contemporanee ... Secondo cinematographe.it

the iris affair thrillerThe Iris Affair Missione ad alto rischio, dal 17 ottobre su Sky e NOW - Il nuovo tech thriller Sky è stato girato quasi interamente in Italia. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: The Iris Affair Thriller