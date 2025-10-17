The Iris Affair – Missione ad alto rischio | il thriller Sky e NOW tra enigmi potere e segreti in Italia

Una misteriosa tecnologia potenzialmente in grado di distruggere il mondo; una sola persona in grado di decifrarne il segreto; una spietata cospirazione internazionale pronta a tutto pur di fermarla. Arriva su Sky e in streaming su NOW dal 17 ottobre, THE IRIS AFFAIR – MISSIONE AD ALTO RISCHIO, la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro l’acclamato Luther,. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - The Iris Affair – Missione ad alto rischio: il thriller Sky e NOW tra enigmi, potere e segreti in Italia

