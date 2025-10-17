The Growing Jazz Factory di Giuseppe Fioretto
Sabato 18 OTTOBRE 2025, dalle ore 21:30, presso il locale ANTISALOTTO CULTURALE-in Via della Fornace 9 in FIRENZE, dove si può anche mangiare e bere (con apericena buffet drink) - ed in occasione dell’incontro informativo con "Teatro Aperto", per la prima volta arriva a suonare un inusuale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
