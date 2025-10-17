Testo e significato di come un bambino Angelina Mango e la dedica ai genitori Pino Mango e Laura Valente

17 ott 2025

Angelina Mango è ritornata a sorpresa con un nuovo album dal titolo caramé: all'interno è presente il singolo come un bambino, in cui la cantante si proietta nei panni del padre Pino Mango. Qui il testo e il significato della canzone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

