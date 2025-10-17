Teso che faccio? Questo è matto non so che fare L' ultimo disperato messaggio di Pamela Genini all' ex fidanzato prima di essere uccisa

«Teso che faccio?». E’ l’ultimo disperato messaggio chat inviato alle 21.52, poco prima di essere uccisa con almeno 24 coltellate, da Pamela Genini all’ex fidanzato e amico che era al telefono con lei, quando Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa la sera del 14 ottobre usando una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto. «Ho paura - scrive la 29enne alle 21.45 - ti rendi conto cosa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

