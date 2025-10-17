Teso che faccio? Questo è matto non so che fare L' ultimo disperato messaggio di Pamela Genini all' ex fidanzato prima di essere uccisa
«Teso che faccio?». E’ l’ultimo disperato messaggio chat inviato alle 21.52, poco prima di essere uccisa con almeno 24 coltellate, da Pamela Genini all’ex fidanzato e amico che era al telefono con lei, quando Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa la sera del 14 ottobre usando una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto. «Ho paura - scrive la 29enne alle 21.45 - ti rendi conto cosa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Capello: "Guardi, non le faccio neanche finire la domanda e vado dritto al punto: Pio Esposito è un patrimonio nazionale e un tesoro che l’Inter deve tenersi stretto. Basta guardarlo giocare e il quadro è chiarissimo: vede il gioco, si muove a meraviglia, ha colpi - X Vai su X
Spesso le persone mi chiedono chi è il mio figlio preferito, e la verità è che il cuore di una madre non funziona così. Non amo uno più dell'altro. Invece, faccio tesoro di momenti diversi con ognuno di loro. Adoro il modo in cui uno di loro si illumina quando racc - facebook.com Vai su Facebook