Tesla Mad Max è la modalità per una guida autonoma più spregiudicata
La opzione ritorna a bordo delle vetture e raccoglie critiche dato che supera i limiti di velocità e propone cambi corsia più frequenti. 🔗 Leggi su Wired.it
La modalità “Mad Max” delle Tesla per una guida autonoma più spregiudicata fa discutere - La opzione ritorna a bordo delle vetture e raccoglie critiche dato che supera i limiti di velocità e propone cambi corsia più frequenti ... wired.it scrive
Tesla lancia finalmente una modalità di guida FSD veramente aggressiva, che chiama Mad Max - Dopo la modalità di guida Sloth, che è ancora più prudente del livello Chill, Tesla sta introducendo un'esperienza di FSD turbo che mantiene le 85 miglia orarie in autostrada e sfreccia nel traffico d ... Scrive notebookcheck.it
Tesla lancia la modalità Mad Max: "Auto aggressive, non rispettano più i limiti" - Tesla ne ha combinata un'altra: ha lanciato la modalità Mad Max sulle vetture con FSD, che ora non rispettano più il Codice della Strada come ... Da auto.everyeye.it