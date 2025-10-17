Tesla elimina i sensori per monitorare la pressione delle gomme dalle versioni standard di Model 3 e Model Y
Tesla elimina i sensori nelle ruote che monitorano la pressione degli pneumatici a favore di una soluzione solo software. 🔗 Leggi su Dday.it
