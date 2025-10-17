Terza variazione al Bilancio da inizio anno Duello a colpi di numeri tra Masi e Pagni
Terza variazione al bilancio di previsione dall’inizio dell’anno e terzo scontro in Consiglio comunale tra l’assessore Riccardo Pagni e il consigliere Pd, Alessandro Masi. "Questa variazione — ha spiegato Pagni — permette di aggiornare il bilancio in coerenza con i finanziamenti e i contributi ottenuti da diversi livelli istituzionali e dal mondo privato, garantendo il pieno rispetto degli equilibri di gestione. E’ stato aumentato di 15mila euro il fondo per le spese legali e sono stati destinati 180mila euro alla polizia municipale per le notifiche delle multe all’estero". L’assessore ha continuato: "Altri 180mila euro erano previsti per l’acquisto di un nuovo Tutor, ma finché non sarà risolta la questione dell’omologazione, tutto slitta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
La variazione del modello 730/2025 presentato di Laura Mazzola L’integrazione del modello 730/2025, a seguito della mancata indicazione di tutti gli elementi o, diversamente, dell’indicazione di elementi non corretti, può avvenire con diverse modalità. Le ip - facebook.com Vai su Facebook
Terza variazione al bilancio regionale, sì da Commissione - La seconda Commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e Pla, sul terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della ... ansa.it scrive
Approvata la terza variazione di bilancio - Partito Democratico, Pour l'Autonomie, Stella Alpina), uno contrario (della consigliera PCP Erika Guichardaz) e 15 astensioni (di ... rainews.it scrive
Variazioni di bilancio. Pressing per i soldi da dare agli alluvionati. Con lite nel centrodestra - Il Consiglio regionale della Toscana discute su come spendere 1,7 milioni di euro per aiutare gli alluvionati, con dibattiti politici e proposte di ristori per famiglie e imprese. Lo riporta lanazione.it