Terza variazione al bilancio di previsione dall’inizio dell’anno e terzo scontro in Consiglio comunale tra l’assessore Riccardo Pagni e il consigliere Pd, Alessandro Masi. "Questa variazione — ha spiegato Pagni — permette di aggiornare il bilancio in coerenza con i finanziamenti e i contributi ottenuti da diversi livelli istituzionali e dal mondo privato, garantendo il pieno rispetto degli equilibri di gestione. E’ stato aumentato di 15mila euro il fondo per le spese legali e sono stati destinati 180mila euro alla polizia municipale per le notifiche delle multe all’estero". L’assessore ha continuato: "Altri 180mila euro erano previsti per l’acquisto di un nuovo Tutor, ma finché non sarà risolta la questione dell’omologazione, tutto slitta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terza variazione al Bilancio da inizio anno. Duello a colpi di numeri tra Masi e Pagni