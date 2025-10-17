Terrore nella notte | esplode l’auto del noto giornalista tv | Un attentato

Un ordigno piazzato di fronte all’abitazione del noto cronista è esploso in piena notte, mandando a fuoco due auto: “Mia figlia era passata li solo venti minuti prima.” Attimi di paura nella notte. Nei pressi dell’abitazione di Sigfrido Ranucci, conduttore e responsabile di Report, è esploso un ordigno, che ha provocato la distruzione di due automobili. Quella di proprietà del giornalista Rai e della figlia. L’esplosione è avvenuta a Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia, a due passi da Roma. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Pomezia con in nucleo investigativo di Frascati e la Digos della questura di Roma che stanno indagando per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

