Terrore in Italia maxi incendio | vigili del fuoco sul posto Tutto distrutto gravissimo
Un violento incendio ha generato momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di ieri, con una colonna di fumo denso che ha oscurato il cielo e un odore acre che si è diffuso per diversi chilometri. Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno costretto i soccorsi a un intervento immediato e complesso, per evitare che il rogo si estendesse ad altre aree circostanti e provocasse danni ancora più gravi. La situazione ha richiesto l’impiego di numerose squadre e mezzi specializzati, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona. Le autorità locali, allertate poco dopo l’inizio dell’emergenza, hanno monitorato attentamente l’evoluzione dell’incendio e invitato i residenti a tenere le finestre chiuse per precauzione, a causa della possibile dispersione di sostanze nocive nell’aria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
