Un violento incendio ha generato momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di ieri, con una colonna di fumo denso che ha oscurato il cielo e un odore acre che si è diffuso per diversi chilometri. Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno costretto i soccorsi a un intervento immediato e complesso, per evitare che il rogo si estendesse ad altre aree circostanti e provocasse danni ancora più gravi. La situazione ha richiesto l’impiego di numerose squadre e mezzi specializzati, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona. Le autorità locali, allertate poco dopo l’inizio dell’emergenza, hanno monitorato attentamente l’evoluzione dell’incendio e invitato i residenti a tenere le finestre chiuse per precauzione, a causa della possibile dispersione di sostanze nocive nell’aria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terrore in Italia, maxi incendio: vigili del fuoco sul posto. Tutto distrutto, gravissimo