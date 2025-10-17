Terrore baby-gang foggiani in corteo sfidano la pioggia per Andrea | Siamo tutti con te

Neanche il maltempo ha fermato la risposta civile di Foggia. Questa sera un corteo di circa cento persone — adulti, giovani, associazioni — ha attraversato il centro città per manifestare contro le violenze e chiedere attenzione e protezione per il territorio. Il percorso è partito da Piazza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

