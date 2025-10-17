Terribile tragedia per Sigfrido Ranucci hanno cercato di ucciderlo? Attentato sotto casa figlia a rischio VIDEO

Un episodio sconvolgente ha colpito Sigfrido Ranucci, volto noto della trasmissione Report, che si è trovato al centro di un evento drammatico avvenuto nella notte. Due potenti esplosioni hanno distrutto le auto del giornalista e di sua figlia, parcheggiate una accanto all’altra nei pressi della sua abitazione a Campo Ascolano, vicino Pomezia. Un gesto che, secondo quanto emerso, potrebbe essere stato un chiaro atto intimidatorio. L’accaduto ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ha subito generato un’ondata di solidarietà nei confronti del conduttore. Le forze dell’ordine e la magistratura stanno indagando per risalire agli autori e alle motivazioni dell’azione. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Terribile tragedia per Sigfrido Ranucci, hanno cercato di ucciderlo? Attentato sotto casa, figlia a rischio (VIDEO)

